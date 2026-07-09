El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 9 de julio de 2026

Una persona se refugia del sol con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 9 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos, sin descartar algunas nubes de evolución diurna.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado en el sur, y más acusado en las máximas, de tal forma que en Badajoz oscilarán entre 18 grados de mínima y 39 de máxima y en Cáceres entre 20 y 38 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste, flojos a moderados, según la predicción de la Aemet.