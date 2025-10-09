El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 9 de octubre de 2025

Archivo - Cielos con nubes en en el acueducto de San Lázaro en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 9 de octubre, en Extremadura, cielo poco nuboso o despejado, si bien a partir de mediodía crecerán nubes de evolución en la mitad oriental, donde no se descarta algún chubasco aislado y ocasional.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado, y máximas sin cambios o en ligero ascenso en el extremo occidental, con termómetros que, en la provincia de Badajoz, oscilarán entre 11 grados de mínima y 30 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 12 y 28 grados.