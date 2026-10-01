El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 1 de octubre de 2026

Archivo - Intervalos nubosos en el cielo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 1 de octubre, predominio de nubes altas con algún intervalo nuboso y no se descarta algún chubasco disperso de madrugada.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, localmente moderado, y las máximas con ligeros cambios. Así, los valores oscilarán en Badajoz entre los 31 grados de máxima y los 16 de mínima y en Cáceres entre los 28 y los 14 grados.

En cuanto al viento, soplará variable, flojo en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).