El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 10 de agosto de 2026

Archivo - Cielo despejado en una ciudad española.
Archivo - Cielo despejado en una ciudad española. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 5:36
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    MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 10 de agosto, no se produzca ningún fenómeno significativo y que los cielos se mantengan poco nubosos o despejados.

   Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, de manera que en Badajoz rondarán los 17 grados y en Cáceres, los 19 grados, mientras que las máximas seguirán estables, de modo que en la capital pacense alcanzarán los 36 grados y en la cacereña, los 35 grados.

   En cuanto al viento, será de componente oeste y suroeste y soplará flojo por lo general.

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