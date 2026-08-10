El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 10 de agosto de 2026

Archivo - Cielo despejado en una ciudad española. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 10 de agosto, no se produzca ningún fenómeno significativo y que los cielos se mantengan poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, de manera que en Badajoz rondarán los 17 grados y en Cáceres, los 19 grados, mientras que las máximas seguirán estables, de modo que en la capital pacense alcanzarán los 36 grados y en la cacereña, los 35 grados.

En cuanto al viento, será de componente oeste y suroeste y soplará flojo por lo general.