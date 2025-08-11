El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 11 de agosto de 2025

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 11 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínimas algo más altas, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 21 grados de mínima y 40 de máxima, y en la de Cáceres entre 24 y 39 grados.
Por su parte, el viento soplará variable, predominando la componente oeste, flojo en general.