El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 11 de agosto de 2025

El termómetro de una farmacia indica 39º C en Mérida. Imagen de archivo
El termómetro de una farmacia indica 39º C en Mérida. Imagen de archivo - Jorge Armestar - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 11 agosto 2025 5:31
@ep_extremadura

   MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 11 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña.

   Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínimas algo más altas, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 21 grados de mínima y 40 de máxima, y en la de Cáceres entre 24 y 39 grados.

   Por su parte, el viento soplará variable, predominando la componente oeste, flojo en general.

Contador