El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 16 de febrero de 2026

MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 16 de febrero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos, predominando la nubosidad baja y alta.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, así como las máximas se mantendrán igual o ascenderán ligeramente, de modo que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 8 grados de mínima y 17 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 8 y 15 grados.

Los vientos, por su parte, soplarán en la región de componente oeste, flojos a moderados.