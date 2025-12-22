El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 22 de diciembre de 2025

Cielos nubosos en Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 22 de diciembre, en Extremadura, cielos nubosos en los que predominarán las nubes bajas, que durante la tarde aumentarán a nubosos o cubierto, con precipitaciones que, en general, serán débiles.

La cota de nieve subirá de unos 900 a 1.200 metros, y se registrarán heladas débiles en zonas de sierra, que serán moderadas en Gredos. Predominará el viento de componentes oeste, flojo o moderado.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 12 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 2 y 8 grados.