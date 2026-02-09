El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 9 de febrero de 2026

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 9 de febrero, en Extremadura, cielos nubosos y precipitaciones débiles generalizadas que podrán ser localmente moderadas, pudiendo ir acompañadas de tormenta.

Las temperaturas irán en ascenso, siendo este más acusado en las máximas, de tal modo que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 11 grados de mínima y 18 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 8 y 17 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste y suroeste, de flojos a moderados a lo largo de la jornada.