El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 9 de marzo de 2026

MÉRIDA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 9 de marzo, cielos con intervalos nubosos que tenderán a nubosos o cubiertos, así como precipitaciones de débiles a moderadas y algunas tormentas, especialmente, en el norte y este de la región.

Asimismo, podrán registrarse heladas débiles en las zonas de montaña del norte, además de posibles brumas y bancos de niebla; mientras que la cota de nieve se situará de 1.400 a 1.600 metros, bajando a 1.000 y 700 metros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán, de manera que los termómetros oscilarán entre los 7 y los 13 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 5 y los 11 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste o suroeste, flojos a moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).