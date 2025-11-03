El tiempo en Extremadura hoy lunes, 3 de noviembre de 2025

Archivo - Cielos con nubes en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, así como posibles brumas y bancos de niebla matinales en los valles del Tajo y Guadiana.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán sutiles ascensos, de tal modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz, entre los 6 y los 23 grados, y entre los 7 y los 21 en la de Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del este y sureste, flojos o algo más intensos a mediodía.