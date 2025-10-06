El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 6 de octubre de 2025

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 6 de octubre, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, en los que predominará la nubosidad de tipo alto, y vientos que soplarán de componentes este y sur o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en descenso en la mitad norte y en ligero ascenso en el sur, mientas que las máximas continuarán con pocos cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 32 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 15 y 29 grados.