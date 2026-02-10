El tiempo en Extremadura para hoy martes, 10 de febrero de 2026

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 10 de febrero, en Extremadura, cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, que pueden ser persistentes en el norte montañoso durante la segunda mitad del día.

Asimismo, tampoco se descartan algunos chubascos ocasionales con tormenta, que serán más intensos en la mitad norte y los vientos soplarán del suroeste y oeste, con algunas rachas fuertes.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas sin cambios o en ligero ascenso, de tal modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 15 grados de mínima y 18 de máxima y en Cáceres entre 14 y 17 grados.