El tiempo en Extremadura para hoy martes, 13 de enero de 2026

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 13 de enero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas que seán localmente persistentes en zonas de montaña del norte de la provincia de Cáceres.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero o moderado ascenso, que podrá ser notable en el sur, y las máximas permanecerán sin cambios hacia el oeste y en ligero o moderado descenso hacia el este, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 9 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 9 y 13 grados.

En cuanto a los vientos, soplarán del sureste y sur, e irán disminuyendo a flojo al final de la jornada.