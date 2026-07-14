El tiempo en Extremadura para hoy martes, 14 de julio de 2026

Archivo - Cielo soleado, poco nuboso - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 14, predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas, así como temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 33 de máxima en Badajoz, así como entre los 18 y los 33 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región con predominio del oeste o suroeste, flojos o moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.