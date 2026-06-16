El tiempo en Extremadura para hoy martes, 16 de junio de 2026

Archivo - Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 16 de junio, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna.

También se prevén algunos chubascos ocasionales por la tarde, más probables en zonas de montaña del norte y este, donde no se descarta que puedan ir con tormenta

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las máximas. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 36 y los 18 grados, mientras que en Cáceres irán desde los 33 hasta los 19 grados.

El viento soplará variable, flojo con algún intervalo de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).