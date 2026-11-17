Hombre caminando por la calle con un paraguas - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 17, cielos nubosos, con precipitaciones que se irán extendiendo desde el noroeste al sureste, débiles o localmente moderadas, y que podrán ser localmente persistentes en el extremo norte. También se acumularán brumas y bancos de niebla.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero o moderado ascenso, salvo las máximas en la mitad sur con pocos cambios. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 13 y los 21 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y suroeste, moderados con alguna racha fuerte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.