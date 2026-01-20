El tiempo en Extremadura para hoy martes, 20 de enero de 2026

Archivo - Niebla en el puente Lusitania de Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 20 de enero, en Extremadura, cielos poco nubosos, con predominio de nubes altas, tendiendo a intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa al final del día.

Asimismo, se prevé probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, sin descartar que sean densas y persistentes en los valles de los grandes ríos.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso, con alguna helada débil dispersa, de tal forma que los termómetros oscilarán en Badajoz entre 3 grados de mínima y 13 de máxima y en Cáceres entre 2 y 11 grados.

Los vientos, por su parte, soplarán de componente oeste rolando a suroeste al final del día, flojos con algún intervalo de moderado.