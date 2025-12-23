El tiempo en Extremadura para hoy martes, 23 de diciembre de 2025

Cielos nubosos en Extremadura
Cielos nubosos en Extremadura
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 5:32
   MÉRIDA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 23 de diciembre, en Extremadura, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones a lo largo del día, débiles o localmente moderadas.

   La cota de la nieve se situará de 1.100 a 1.400 metros, y podrían formarse brumas y bancos de niebla.

   Por su parte, las temperaturas mínimas subirán y las máximas se mantendrán sin cambios en el norte mientras que se espera un ascenso en el sur, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 10 grados.

