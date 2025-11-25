El tiempo en Extremadura para hoy martes, 25 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 25, intervalos de cielos nubosos a poco nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa de madrugada.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas con ligeros cambios. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 17 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 6 y los 13 grados en la de Cáceres.

Asimismo, el viento soplará del oeste al norte, flojo con algún intervalo de moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).