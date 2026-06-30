El tiempo en Extremadura hoy martes, 30 de junio de 2026

Archivo - Una mujer con una botella de agua un día caluroso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 30 de junio, cielos poco nuboso en general, con algunas nubes de evolución diurna hacia el este.

Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las míninas, con termómetros Badajoz registrará temperaturas de 41 grados de máxima y 21ºC de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 22 y los 39 grados.

El viento soplarán del noroeste o variable, flojo con algún intervalo de moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.