El tiempo en Extremadura para hoy martes, 4 de agosto de 2026

Archivo - Una persona pasea por un parque
Archivo - Una persona pasea por un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 4 agosto 2026 5:31
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   MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 4 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

   Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que Badajoz los termómetros oscilarán entre 17 grados de mínima y 353 de máxima y en Cáceres entre 18 y 32 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general.

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