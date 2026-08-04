El tiempo en Extremadura para hoy martes, 4 de agosto de 2026

Archivo - Una persona pasea por un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 4 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que Badajoz los termómetros oscilarán entre 17 grados de mínima y 353 de máxima y en Cáceres entre 18 y 32 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general.