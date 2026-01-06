El tiempo en Extremadura para hoy martes, 6 de enero de 2026

Archivo - Imagen de archivo de una helada - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 6 de enero, intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas, en zonas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en descenso, mientras que las máximas no sufrirán cambios significativos. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 2 y los 10 grados en Badajoz, así como entre los 1 y los 8 grados.

Asimismo, se registrarán heladas débiles, localmente moderadas; y los vientos soplarán en la región del norte y noroeste, tendiendo a variables, de flojos a moderados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.