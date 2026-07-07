El tiempo en Extremadura para hoy martes, 7 de julio de 2026

Una persona se resguarda del sol a la sombra - Jesús Hellín - Europa Press

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 7 de julio, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución diurna y baja probabilidad de algún chubasco aislado o tormenta en el extremo oriental.

Las temperaturas continuarán sin cambios o en ligero descenso en el entorno de la divisoria con Portugal, de tal forma que en Badajoz oscilarán entre 22 grados de mínima y 42 de máxima, y en Cáceres entre 24 y 40 grados.

Por su parte, predominará el viento de componentes oeste y sur, flojo o moderado, según la predicción de la Aemet.