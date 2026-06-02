El tiempo en Extremadura para hoy martes, 2 de junio de 2026

Archivo - Cielos despejados en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 2, cielos poco nubosos, así como temperaturas en descenso, ligero en las mínimas, y moderado en las máximas, que puede ser localmente notable en el oeste.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 31 grados en Badajoz, así como entre los 18 y los 31 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos a moderados.