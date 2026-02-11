El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 11 de febrero de 2026

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 11 de febrero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas y persistentes, especialmente en el norte y este de Cáceres, con acumulados importantes.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, de tal modo que en Badajoz los termómetros se mantendrán entre 15 grados de mínima y 18 de máxima y en Cáceres entre 14 y 16 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del suroeste moderado, con intervalos de fuerte, según la predicción de la Aemet.