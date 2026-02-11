El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 11 de febrero de 2026

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas en una imagen de archivo
Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas en una imagen de archivo - María José López - Europa Press
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 5:32
   MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 11 de febrero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas y persistentes, especialmente en el norte y este de Cáceres, con acumulados importantes.

    Las temperaturas registrarán pocos cambios, de tal modo que en Badajoz los termómetros se mantendrán entre 15 grados de mínima y 18 de máxima y en Cáceres entre 14 y 16 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán del suroeste moderado, con intervalos de fuerte, según la predicción de la Aemet.

