El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 13 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos, con intervalos de nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte y por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios y las máximas estarán en ligero descenso, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 24 grados de mínima y 42 de máxima y en la de Cáceres entre 24 y 40 grados.

Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, con intervalos de moderados por la tarde, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.