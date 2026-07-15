El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 15 de julio de 2026

Archivo - Cielos soleados en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 15, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, así como temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 35 de máxima en Badajoz, así como entre los 18 y los 34 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y suroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.