El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 17 de diciembre de 2025

MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este miércoles, 17 de diciembre, en Extremadura, al principio, intervalos nubosos en el este y norte, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa, y tendiendo a poco nuboso, mientras que en el resto los cielos estarán poco nubosos.

También habrá probables brumas y bancos de niebla matinales y los vientos soplarán del norte y noreste, moderado en la primera mitad del día, disminuyendo a variable, flojos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continuarán sin cambios y las máximas en ascenso, más acusado en el sur, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 17 de máxima y en la de Cáceres entre 6 y 14 grados.