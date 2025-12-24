El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 24 de diciembre de 2025

Archivo - Cielos nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 24 de diciembre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas.

La cota de nieve se situará de 1.100 a 1.400 metros, se producirán brumas y bancos de niebla, así como heladas débiles en el norte montañoso y en algunas zonas dispersas del resto.

Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas subirán en el norte y este, y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto. De esta forma, en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 5 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 4 y 11 grados.