El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 24 de junio de 2026

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MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 24, cielos poco nubosos, con predominio de nubes altas, y nubosidad de evolución diurna. No se descartan tampoco algún chubasco disperso y alguna tormenta ocasional.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, localmente moderado, más acusado en las máximas. Pueden darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados).

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 20 y los 35 grados en Badajoz, así como entre los 22 y los 37 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del sur y suroeste, flojos a moderados.