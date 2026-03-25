El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 25 de marzo de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este miércoles, 25 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, con cielos velados por nubes altas durante las horas centrales.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios, mientras que las máximas estarán en ligero ascenso, de manera que los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 24 y los 8 grados y en Cáceres entre los 21 y los 8 grados centígrados.

Los vientos, por su parte, soplarán variables flojos, predominando por la tarde la componente norte con algún intervalo de moderado en el norte, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).