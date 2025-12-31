El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 31 de diciembre de 2025

Archivo - Nieblas en el acueducto de San Lázaro de Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 31 de diciembre, en Extremadura, intervalos nubosos de nubes bajas tendiendo a poco nubosos, con algunas brumas y nieblas que serán más probables en los valles de los grandes ríos, sin descartar que localmente sean densas y persistentes.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso. Así, en Badajoz, los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 11 de máxima y en Cáceres lo harán entre 2 y 9 grados.

Asimismo, no se descarta alguna helada débil dispersa, más probable en zonas de montaña del norte, y los vientos soplarán de componente este o variables, flojos.