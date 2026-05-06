El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 6 de mayo de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 6 de mayo, cielos poco nubosos, con nubes de evolución por la tarde, sin descartar algunas precipitaciones dispersas en el norte montañoso.

Asimismo, tampoco se descartan brumas y bancos de niebla matinales y los vientos soplarán durante la jornada del noroeste, flojos en general.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso, por lo que, en Badajoz, los termómetros alcanzarán los 25 grados de máxima y los 7 de mínima, mientras que en Cáceres los valores se moverán entre 23 de máxima y 8 de mínimas.