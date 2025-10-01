El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 1 de octubre de 2025

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 1 de octubre, cielos poco nubosos o despejados, con aumento a intervalos nubosos durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios, y las máximas experimentarán un ligero ascenso. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 13 y los 30 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 28 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componentes este y norte, flojos, según la previsión anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.