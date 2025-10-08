El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 8 de octubre de 2025

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 8 de octubre, en Extremadura, predominio de cielos poco nubosos, con nubes altas y sin descartar nubes de evolución diurna, y alguna precipitación débil dispersa, hacia el este.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo occidental en las máximas, de modo que, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 13 grados de mínima y 28 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 15 y 27 grados.