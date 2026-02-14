El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 14 de febrero de 2026

Palmeras bajo los efectos del viento - David Zorrakino - Europa Press

MÉRIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 14 de febrero, en Extremadura, cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos durante la mañana en el norte montañoso y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

La cota de nieve bajará de 1.000 a 800 metros, y se prevén heladas débiles en zonas de montaña del norte, mientras que el viento soplará del oeste y noroeste, con rachas fuertes, que serán muy fuertes en zonas altas del norte.

Las temperaturas mínimas registrarán un descenso, que se alcanzará al final del día, mientras que las máximas continuarán sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 6 y 13 grados.