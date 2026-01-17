El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 17 de enero de 2026

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 17 de enero, en Extremadura, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, que podrán ser de nieve por encima de 800 a 1000 metros.
Asimismo, se espera la formación de brumas y nieblas dispersas, así como heladas débiles o localmente moderadas en el norte montañoso y débiles dispersas en el resto.
Las temperaturas mínimas bajarán a última hora de la jornada, y las máximas también caerán o se mantendrán sin cambios, de tal forma que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 2 grados de mínima y 11 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 1 y 8 grados.