El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 19 de septiembre de 2026

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MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 19, cielos poco nubosos, con nubes de evolución, más abundantes en el sur, así como temperaturas en ligero ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 35 de máxima en Badajoz, así como entre los 18 y los 32 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del este o variables, flojos con algún intervalo de moderados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.