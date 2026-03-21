El tiempo en Extremadura hoy sábado, 21 de marzo de 2026

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 21 de marzo, cielo nuboso en general, con probabilidad de precipitaciones débiles o localmente moderadas.

Por su parte, se espera temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso, de modo que los termómetros oscilarán entre los 10 y los 19 grados en Badajoz; y entre los 8 y los 16 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará de componente este, sur, flojos en general, según la previsión que avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).