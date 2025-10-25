El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 25 de octubre de 2025

MÉRIDA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 25 de octubre, en Extremadura, cielos nubosos en el norte, que dejarán precipitaciones persistentes, moderadas en general, sin descartar alguna tormenta, y en el resto de la región intervalos nubosos sin descartar lluvias, más probables cuanto más al norte.

Se prevén además brumas y nieblas dispersas en la primera mitad del día, que persistirán más en zonas de montaña, mientras que los vientos soplarán del sur al oeste, de carácter flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios y máximas irán en descenso en el norte y sin cambios o en ascenso en el resto, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 17 grados de mínima y 27 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 16 y 25 grados.