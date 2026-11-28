Archivo - Cielos nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 28 de noviembre, intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en la primera mitad del día, y brumas y nieblas matinales, que pueden ser localmente persistentes.

Temperaturas con pocos cambios, que mantendrán los termómetros entre los 9 grados de mínima y los 18 de máxima en Badajoz, y entre los 10 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del este o variable, flojo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).