El tiempo en Extremadura hoy sábado, 29 de agosto de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida
Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 29 agosto 2026 5:31
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   MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 29 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso.

   De esta forma, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 32 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 14 y los 30 grados.

    En cuanto al viento, soplará flojo variable, con intervalos del noroeste.

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