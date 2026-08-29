El tiempo en Extremadura hoy sábado, 29 de agosto de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 29 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso.
De esta forma, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 32 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 14 y los 30 grados.
En cuanto al viento, soplará flojo variable, con intervalos del noroeste.