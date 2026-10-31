El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 31 de octubre de 2026

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MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 31 de octubre, cielos despejados o con nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, menos acusado o sin cambios en el tercio sur; mientras que las máximas permanecerán sin cambios significativos.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 28 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 24 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región flojos variables.