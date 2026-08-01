El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 1 de agosto de 2026

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo
MÉRIDA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 1 de agosto, en Extremadura, temperaturas en ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 39 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 20 y 39 grados.
Los cielos estarán este sábado poco nubosos o despejados, mientras que predominará el viento de componente oeste, de carácter flojo o moderado.