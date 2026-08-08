El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 8 de agosto de 2026

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente durante una jornada de calor - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo
MÉRIDA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 8 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, más probable en el norte montañoso y sin descartar algún chubasco disperso con tormenta.
Las temperaturas mínimas estarán en ligero o moderado ascenso y las máximas con pocos cambios. Así, los termómetros oscilarán en Badajoz entre 20 grados de mínima y 39 de máxima y en Cáceres entre 21 y 37 grados.
Por su parte, los vientos soplarán en Extremadura este sábado del oeste, flojos a moderados.