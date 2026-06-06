El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 6 de junio de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 6 junio 2026 5:31
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   MÉRIDA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 6 de junio, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas en ascenso.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 33 de máxima en Badajoz, así como entre los 16 y los 31 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos del oeste, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

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