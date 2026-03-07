El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 7 de marzo de 2026

Archivo - Cielo nuboso - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 7 de marzo, cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos al final del día, con probables chubascos débiles y dispersos, sobre todo en el extremo oriental, sin descartar algunas brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios y las máximas estarán en ligero ascenso en la mitad sur y sin cambios en la mitad norte, de manera que los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 8 y los 15 grados.

Por su parte, los vientos soplarán con predominio del norte, flojos con algún intervalo de moderado, tendiendo a variables, flojos, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).