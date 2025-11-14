El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 14 de noviembre de 2025

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 14, cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos generalizados, que serán más frecuentes e intensos en áreas de montaña. Tampoco se descartan tormentas ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, localmente moderado en las máximas. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará en la región del suroeste y sur, sin descartar algunas rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña por la mañana, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.