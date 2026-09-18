El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 18 de septiembre de 2026

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MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 18, cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y sin descartar alguna nube de evolución.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, salvo las mínimas que registrarán un ligero descenso en el sur. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 34 grados en Badajoz, así como entre los 16 y los 31 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio del noreste, flojos en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.