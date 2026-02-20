El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 20 de febrero de 2026

viernes, 20 febrero 2026
   MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 20, cielos poco nubosos o despejados, así como alguna helada débil en las cotas más altas de montaña.

   En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, localmente moderado, mientras que las máximas sufrirán un ligero o moderado ascenso.

   De este modo, los termómetros oscilarán entre los 3 y los 16 grados en Badajoz, así como entre los 2 y los 14 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región variables flojos.

